PVV aast in 2018 op raadszetels Almelo, Enschede en Twenterand

Almelo/Enschede/Vriezenveen - Bij de verkiezingen voor de gemeenteraad zal de PVV deelnemen in Almelo, Enschede en Twenterand. Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer kreeg de PVV de meeste stemmen, op de huid gezeten door de VVD. De verkiezingen voor de gemeenteraden vinden woensdag 21 maart 2018 plaats.

Momenteel zetelt in Almelo de Partij Vrij Almelo (PVA) in de raadszaal, vertegenwoordigd door het raadslid De Olde, afkomstig uit Wilders' aanhang-van-het-eerste-uur in Twente. Wilders besloot echter dat de PVV in geen der Twentse gemeengten aan de verkiezingen zou meedoen. Voordien waren op de rechterflank wel enige tijd de Centrum-Democraten (CD) met twee zetels vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Almelo.

Momenteel heeft de PVV vijf zetels in de Provinciale Staten van Overijssel, van wie politiek leider Mulder en zijn secondant Van Aalst, geboren Tukkers (Enschee respectievelijk Hengelo) onlangs in de Tweede Kamer zijn gekozen.