Bogenbrug in Auke Vleerstraat te Enschede onderdeel F35

Innovatieve fietsbrug Auke Vleerstraat in aanbouw

Enschede - De fietsbrug over de Auke Vleerstraat in Enschede krijgt vorm. De markante bogen zijn vrijwel voltooid. De brug, gebouwd door Buiting Staalconstructies naar een ontwerp van Reef Infra, vormt de toekomstige verbinding in de F35 tussen de westelijke woonwijk Twekkelerveld en het Kennispark en de Universiteit Twente. De oplevering zal naar verwachting nog voor de bouwvakvakantie plaatsvinden.

Twee bestaande tracés van de F35 worden hier met elkaar verbonden: de Twekkelerzoom (Lambertus Buddestraat–Auke Vleerstraat) en het gedeelte tussen Enschede en Hengelo (Colosseum–Kuipersdijk). Er wordt momenteel in Hengelo gewerkt aan het verwijderen van de chicane bij het voormalige spoor naar Akzo Nobel en aan het aanleggen van de F35 tussen de Kuipersdijk en Station Hengelo (Twente) Centraal. Zo krijgt de F35 stukje bij beetje vorm. De gemeente bekreunt zich nog over het traject van de Lambertus Buddestraat via het Centraal Station Enschede naar Glanerbrug en de Duitse 'buitenwijken' Gronau en Uchtrup.



Zowel de Hengelosestraat als de F35 laten volgens de gemeente Enschede over de afgelopen jaren een groei van het aantal fietsers zien. Ten opzichte van het voorjaar van 2010 is de intensiteit op de Hengelosestraat gestegen met 47 procent. Het aantal fietsers op de F35 nam met 278(!) procent toe. Tevens zou zijn gebleken dat 25 procent van de respondenten aangeeft anders te zijn gaan reizen tussen Enschede en Hengelo en de auto vaker laten staan, waarvan tachtig procent woon-werkverkeer. De fietsers vinden vooral een zo kort mogelijk route, vlakheid, breedte en ongehinderd door kunnen fietsen van belang.