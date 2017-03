Twente moet honderd hectare gedacht bedrijventerrein inleveren

Almelo/Enschede - Er moet in in de regio Twente een slordige honderd hectare bedrijventerrein worden afgeboekt. De provincie Overijssel geeft in overweging op de af te waarderen gronden bijvoorbeeld zonnepanelen te draperen.

De gemeente Almelo stelt bij monde van wethouder Langius voorshands zich niet te willen vastpinnen op harde afspraken, vooral omdat het huidige begrotingsperspectief van deze stad dusdanig is (ook provinciaal toezicht) dat het gemeentebestuur zich geen enorme afschrijvingen op grond kan permitteren. Almelo staat aan de lat voor ruim twintig hectare, onder meer op Noord-Twente en Dollegoor. Het zou een aderlating van ruim veertien miljoen betekenen.

Enschede en Twenterand zouden in hun begroting fors moeten transformeren van industrie naar landbouw. Zo zou Enschede ruim veertig hectare moeten opgeven, waaronder de Usseler Es, wat een overwinning is voor het comité dat zich van meet af aan verzette tegen verïndustrialisering van de landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle es.

Ook de gemeenten Borne, Hellendoorn, Hengelo, Rijssen-Holten en Wierden leven op te grote voet en moeten derhalve de broekriem aanhalen door gedachte bedrijventerreinen af te boeken.De bedoeling is, zegt gedeputeerde Van Hijum, dat de genoemde gemeenten nog dit jaar kenbaar maken hoe ze hun taaksteling denken in te vullen. De provincie Overijssel wil dat over drie jaar de 'strategisch voorraad bedrijvengrond is ingedikt met honderd hectare.