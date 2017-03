Fonds van gemeente en ondernemers in Hof van Twente

Goor - De gemeente Hof van Twente en het Ondernemersplatform in deze gemeente vormen ter stimulering van sociaal-economische initiatieven een nieuw gezamenlijk Ondernemersfonds. De handtekeningen daartoe zijn door voorman Schuitemaker van het Ondernemersplatform en wethouder Meulenkamp onder een convenant geplaatst.

De gezamenlijke ondernemers en de gemeente hebben dit fonds opgericht teneinde projecten te financieren die de leefbaarheid in Hof van Twente bevorderen, zoals de Hofpas, HofConnect en andere kernoverstijgende activiteiten. Het fonds wordt dit jaar met zeventigduizend euro gespekt, zo is bij de presentatie fris van de lever medegedeeld.

Schuitemaker: ‘Met het Ondernemersfonds kunnen we zaken waar we allemaal profijt van hebben ook samen aanpakken.’ Meulenkamp: ‘De gezamenlijke ondernemers worden van gesprekspartner steeds meer samenwerkingspartner.’

In het nieuwe fonds worden budgetten van gemeentebestuur en ondernemers gedeeltelijk met elkaar verbonden, waardoor de onderlinge samenwerking moet worden ‘uitgebouwd’ ten nutte van sociale weefsels en economische voortgang.

De gemeenteraad van Hof van Twente stelde twee jaar terug de Sociaal-Economische Visie vast, waarbij anderhalf miljoen werd vrijgemaakt om te werken aan de sociaal-economische ambities in de gemeente Hof van Twente. De ondernemers investeren in projecten die bijdragen aan het ondernemersklimaat, wat ten goede komt aan de levendigheid van de kernen in de gemeente. De zes ondernemersverenigingen besteden hieraan nu ongeveer twee ton per jaar. Het gezamenlijke budget van zeventig mille ligt in handen van het nu gelanceerde platform. Voor een bijdrage kunnen sociale en/of economische projecten worden voorgedragen.