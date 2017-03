Tien fracties van PvdA in Twente tegen verkoop van Twence

PvdA-fracties: Twence niet in de verkoop

Enschede - De raadsfracties van de PvdA in tien Twentse gemeenten zijn tegen de verkoop van de aandelen in het afvalvererkings- en energieopwekkingsbedrijf Twence. Het betreft de sociaaldemocratische fracries in de raden van Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser (SDGL/PvdA) en Rijssen-Holten. In de komende weken zal in de diverse gemeenteraden de discussie worden gevoerd over de toekomst van het bedrijf. Eén van de bespreekpunten is een mogelijke verkoop aan een commerciële partij. De PvdA-fracties vinden een verkoop, ongeacht de opbrengst, niet wenselijk. Dit betekent dat de fracties van Oldenzaal, Tubbergen, Twenterand en Wierden (PPW) niet meetekenen.

In de regio Twente valt volgens de de fracties 'nog een flinke slag te maken op het gebied van duurzaamheid' en Twence kan daar volgens de PvdA een stevige bijdragen aan leveren. 'Dat is zo belangrijk dat het niet verstandig is het bedrijf op dit moment van de hand te doen. Het vraagt wel dat we als gezamenlijk aandeelhouders nadrukkelijk sturen op een verdere doorontwikkeling naar een duurzaam innovatief bedrijf dat extra inzet op een duurzame verwerking van grondstoffen en het winnen van energie uit bijvoorbeeld afval en biomassa', aldus een persbericht der tien PvdA-afdelingen.

De fracties juichen een toetreding van Stadt-Münster als aandeelhouder toe. 'Daarmee wordt de ontwikkelkracht van Twence verder vergroot', heet het. 'Samenwerking in Euregio-verband zorgt voor een duurzame basis waarom Twence zich verder kan ontwikkelen.'