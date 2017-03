Almelo gaat graven ruimen op het kerkhof 't Groenedael

Almelo – Op de gemeentelijke begraafplaats ’t Groenedael, tussen de Wierdensestraat en de Willem de Clercqstraat, zullen graven worden geruimd. Er is op de dodenakker een tekort aan grafruimte, ondanks een recente (2015) uitbreiding van het kerkhof.

Er kan meer ruimte komen voor nieuwe teraardebestellingen door oude graven, waarop geen actuele grafrechten meer rusten, te ruimen. Het betreft graven waarvan de rechten zijn uitgegeven tussen 1971 en 1984 en waarvan de rechthebbenden zijn overleden. De nabestaanden hebben geen belangstelling voor het overschrijven van de grafrechten. Het ruimen van graven zorgt ervoor dat in de toekomst geen uitbreiding van de begraafplaats meer hoeft plaats te vinden.

Het alternatief is om geen graven te ruimen en in de toekomst de begraafplaats opnieuw uit te breiden. De keerzijde daarvan is dat oude graven worden behouden, terwijl daarvan geen actuele rechthebbenden zijn en dus niet betaald wordt voor onderhoud van het graf. De exploitatie van de begraafplaats komt daarmee volgens de gemeente onder druk te staan.