Dinkelland hakt dure knopen door: Dorper Esch en Maria ad Fontes

Denekamp/Ootmarsum -De gemeenteraaad van Dinkelland trekt 5,6 miljoen euro uit voor de (ver)nieuwbouw en renovatie van het sportcentrum Dorper Esch te Denekamp. Verder neemt de raad het verlies dat de gemeente lijdt bij het afstoten van het voormalige klooster Maria ad Fontes in Ootmarsum. De omvang is nog niet bekend, want mede afhankelijk van de toekomstige koper, maar de lokale overheid zal zeker moeten afboeken. Bij beide projecten is voormalig wethouder Stokkelaar de aanjager geweest, maar ze vertrok vanwege partijpolitieke kuiperijen.

Over de toekomst van Dorper Esch wordt al jaren gesproken, de raad heeft alles meermalen gewikt en gewogen en durft nu de voor Dinkellandse begrippen forse invesering aan, uitgezonderd de eenmansfractie van de PvdA, die bij monde van het raadslid Severijn vindt dat het efficiënter en goedkoper zonder aan kwaliteit in te boeten en met meer zekerheden op het punt van deugdelijkheid en duurzaamheid. Ook was er kritiek van die andere eenmansfractie D66, maar uiteindelijk stemde derzelver raadslid Maathuis toch in met de bouw van het zwemcomplex.



Voor het voormalige klooster in Ootmarsum heeft één der huurders, gewezen slager Kosse van De Kloosterkeuken, belangstelling te hebben, maar een biedprijs is er niet, of niet bekend, want wethouder Brand benadrukt dat de onderhandelingen nog gaande zijn. Het complex staat, hoewel de gemeente al flink heeft afgewaardeerd, nog voor 1,4 miljoen euro in de boeken.