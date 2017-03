Wierden verdubbelt ambtelijke afdeling Sociaal Domein: 350.000 euro

Wierden - De gemeente Wierden stelt structureel ruim 350.000 euro extra nodig te hebben voor ambtelijke formatie vanwege de lokale inkleuring van het regionale beleid ter zake maatschappelijke en huishoudelijke ondersteuning en jeugdzorg. De gemeenteraad gaat ermee akkoord, al is de VVD zeer kritisch en maakt NEW een voorbehoud.

Het gaat om een permanente uitbreiding van de ambtelijke afdeling met zes formatieplaatsen, wat een verdubbeling betekent ten opzichte van de huidige bezetting. Er zal volgens wethouder Span van Financiën en Zorg overigens altijd behoefte blijven bestaan aan de inhuur van tijdelijk krachten, onder meer voor onderlinge stroomlijning. Ondanks de regionale samenwerking neemt de lokale werklast toe, omdat met veel gecontracteerde zorgaanbieders zaken moeten worden afgestemd, waaronder tot dusverre onbekende partners. Span zegt in dat verband om tafel te zitten met Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdzorg en Reclassering.

Volgens voorman Tijhof van de VVD is de verdubbeling van de formatie ‘te hoog gegrepen’ en bovendien ‘veel te luxe’, wat Span met kracht wenst te weerleggen: ‘Absoluut niet. We staan voor goede zorg voor onze inwoners, we staan hen na.’