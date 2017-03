Sequoiadendron en Taxodium in groen bezijden de Stakenbeek

Oldenzaal Het groenbedrijf BTL uit Hengelo plantte vandaag een Taxodium en een Sequoiadendron in de beoogde woonwijk Stakenbeek bezijden de gelijkname waterloop.

Om de herontwikkeling van het gebied te kunnen realiseren heeft de gemeente twee jaar geleden een grote Sequoiadendron gekapt. Bij het omleggen is de toezegging gedaan dat bij de bouw van huizen in het gebied een nieuwe beeldbepalende Sequoiadendron zou worden geplant of twee kleinere bomen. Gekozen is voor twee kleinere bomen, die blijkens een communiqué van de gemeenre zullen uitgroeien tot monumentale exemplaren. De Taxodium en de Sequoiadendron behoren beide tot het geslacht der coniferen. De restanten van de oude boom zijn gebruikt voor het maken van twee picknicktafels en twee bankjes die langs de beek en plek hebben gekregen.

.

Tijdens de Nationale Boomfeestdag hebben vijftig kinderen kinderen van groep zeven en acht van basisschool De Leemstee ook al 37 bomen op de oeverlanden van de Stakenbeek. De afdeling Oldenzaal van de vereniging voor Natuur- en Milieueducatie en Duurzaamheid zette zich daar ook voor in, ondersteund door leerlingen van de praktijkopleiding Groen van het Twents Carmelcollege.

Het (toekomstige) woongebied krijgt sowieso een groene utstraling. Er bestaat goede belangstelling voor het wonen in Stakenbeek. In de eerste fase zijn reeds vrije kavels verkocht. Daarnaast zullen er reguliere woningen en appartementenblokken verrijzen.