Van Hijum zingt de lofzang op effecten van Europese miljoenen

Enschede - Er is volgens gedeputeeerde Van Hijum van Economie en Financiën in Overijssel in de periode 2007-2013 half een miljard geïnvesteerd in de economie van Oost-Nederland. Dat gebeurde op basis van het investeringsprogramma EFRO (fonds ruimtelijke ontwikkeling) in Overijssel en Gelderland. Er zouden 126 innovatieprojecten van 4.150 bedrijven zijn gefinancierd en dat leverde volgens Van Hijum 4.250 nieuwe banen op.

De gedeputeerde liet er een persbericht van maken en citeerde zichzelf: 'In een periode van diepe economische crisis is EFRO een belangrijke aanjager geweest van duurzame innovatie in Oost Nederland en van werkgelegenheid. De inzet van 164 miljoen Europees geld heeft 366 miljoen publieke en private investeringen uitgelokt in Overijssel en Gelderland, 168 miljoen meer dan verwacht. Dit is te danken aan het feit dat lokale overheden maar vooral ook de private partijen flink aan het programma hebben bijgedragen. Elke euro uit Europa is uiteindelijk verdriedubbeld.'

Van Hijum zegt in het persbericht ook de 'werkwijze' voort te zetten in de periode 2014-2020. Innovaties gedijen naar zijn bevinding in een omgeving met toekomstgericht ondernemers. Zo investeert EFRO in open innovatiecentra, zoals het Centre for Medical Imaging Twente, waar bedrijven samen nieuwe technologieën kunnen toepassen. EFRO steunt tevens intermediairs die bedrijven bij elkaar brengen, zoals de zeven Regionale Centra voor Techniek en Stichting kIEMT voor energietransitie.

Een ander mooi voorbeeld is, meldt de gedeputeerde, het project is Stil en Veilig Wegverkeer waarbij het bedrijf Apollo Tyres te Enschede en de Universiteit Twente betrokken zijn en dat 'de wisselwerking tussen autoband en wegdek' onderzocht. De materiaalkeuze bepaalt veiligheid, zuinigheid en geluidsproductie van de auto. Ook noemt Van Hijum het project is de OptiGrip van onder meer Demcon te Enschede. Dit is een endoscoop die kan voelen. Omdat de chirurgische ingreep hierdoor minder ingrijpend is, kan de patiënt eerder naar huis na een operatie.