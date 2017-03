Pauwels wil geen verlichte brug vanwege Suikerfeest in Almelo

Almelo - De gemeente Almelo moet afzien van het voornemen het Suikerfeest onder de aandacht te brengen met de verlichting van een brug. Dat vindt fractievoorzitter Pauwels van de VVD in de gemeenteraad van Almelo. Hij laat weten dat het aanlichten van de ophaalbrug in het kader van religieuze feestdagen geen rol voor de overheid is. In tegenstelling tot de gebruikelijke traditionele Nederlandse en Almelose feestdagen. 'Dat die hier wel voor in aanmerking komen is vanzelfsprekend. We zijn tenslotte in Nederland, in Almelo om precies te zijn.'

De situatie is actueel nu wethouder Van Wijk meedeelde dat de brug tijdens het aanstaande Suikerfeest een speciale kleur zal tonen. Hiermee zou worden ingespeeld op het idee om de brug tijdens speciale evenementen, herdenkings- en/of feestdagen in onze stad middels een passende kleur in te zetten om het evenement of feestdag te vieren dan wel te benadrukken.

Pauwels neemt er aanstoot aan. Hij meent 'dat partijen die bewust verdeling en haat willen zaaien hier dankbaar gebruik van maken'. En: 'Dit laatste moeten we met z’n allen niet willen.' De liberale leider wil weten of het een verspreking van de wethouder, of een onhandigheid of dat Van Wijk is vergeten 'welke spanningen er momenteel zijn tussen de Nederlandse identiteit en de islam.'