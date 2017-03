Walraven wil Kobes als lijsttrekker en eventueel wethouder worden

Den Ham - Het raadslid Walraven van de VVD in Twenterand houdt de mogelijkheid open dat hij na zijn vertrek uit de gemeenteraad, eind dit jaar, als wethouder terugkeert in de politieke arena, begin volgend jaar. De inwoner van Den Ham zal drie maanden vóór de gemeenteraadsverkiezingen, dus in december, afscheid nemen als raadslid, waarna runner-up Kobes, de nummer twee van de lijst, politiek leider der liberalen in Twenterand zal zijn.

De vraag of Kobes, werkzaam in het management bij Kroon Oil te Almelo en voorzitter van de Harmonie Vriezenveen, ook lijsttrekker wordt, zal 10 april worden beantwoord als de VVD een nieuwe lijsttrekker kiest. Hij wordt in dat geval begin volgend jaar geïnstalleerd als raadslid én meteen fractievoorzitter, want de VVD heeft één zetel.

Walraven zegt te hopen dat Kobes lijsttrekker wordt en na de verkiezingen van 21 maart 2018 voorzitter van een grotere fractie. ‘We hebben trouwens hele goede kandidaten uit alle kernen van Twenterand, maar Erik Kobes heeft als raadsvolger natuurlijk al de nodige ervaring opgedaan en weet hoe het in de politiek allemaal reilt en zeilt.’

Mocht de VVD meer zetels krijgen en een rol spelen bij de vorming van een nieuwe coalitie, dan wil Walraven als de partij een beroep op hem doet, afhankelijk van de taakverdeling, eventueel wel wethouder worden. ‘Dan zou ik bijvoorbeeld economie en sport willen doen.’ Hij laat het aan de nieuwe beslissers over. ‘Voorlopig zal ik mij na 19 december 2017 met de politiek namens de VVD niet meer bemoeien en niet meer politiek twitteren of blogs schrijven. Mijn persoonlijke website zal ik sluiten en ik twijfel nog of ik mijn Facebook-pagina zal aanhouden.’