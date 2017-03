Enschede krijgt met exclusieve woonoorden wind in de zeilen

Enschede - De kavelverkoop in de exclusieve uitbreidingsgebieden Het Brunink en 't Vaneker zal weer op gang komen. De woningbouw trekt aan door de stijgende vraag. Dat geldt in het algemeen, maar in het bijzonder voor ruime kavels in het groen. Daarvoor lenen ’t Vaneker op de noordelijke flank van de stad en Het Brunink aan de zuidrand zich prima. Het gemeentebestuur stelt dat het einde van de economische crisis zich ook in de vraag naar riante kavels manifesteert.

Dat tekende zich in de loop van vorig jaar reeds af, maar komt nu eerst goed op stoom, zowel in Het Brunink als in 't Vaneker is de belangstelling namelijk bijzonder groot.

De gemeente treft voorbereidingen om de kaveluitgifte in gang te trekken. Het gaat in ’t Brunink om vijftien bouwplaatsen tot duizend vierkante meter; er is vanwege de overinschrijving begin volgende maand een loting voorzien. De kavels in ’t Vaneker bieden nog meer, want sommige zijn inclusief bos en beemd, tot krap tien hectare. Het voornemen is er dertien te verkopen.