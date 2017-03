Rugbyclub Big Bulls krijgt lening gemeente en ligt op titelkoers

Almelo - De rugbyclub The Big Bulls krijgt van de gemeente een bedrag van 27.000 euro als renteloze lening voor de bouw van een nieuw clubhuis op Het Wendelgoor. Dat is een opsteker voor de vereniging, waarvan het eerste team dit weekend ook nog eens kampioen kan worden.

De (ver)nieuwbouw vergt een investering van circa anderhalve ton. Er wordt gebruik gemaakt van de spaarpot van de club, veel leveranciers leveren tegen gunstige prijzen, er zijn gulle sponsors opgestaan en de leden leggen grote mate van zelfwerkzaamheid aan de dag. De verbouwing en modernisering kunnen, nu de gemeente letterlijk en figuurlijk over de brug komt (het complex ligt aan de Wierdense kant van het Twentekanaal), weldra een aanvang nemen.

Ondertussen is er zondag vermoedelijk reden voor extra vreugde en gedruis omdat het eerste team kampioen kan worden als het de streekderby wint van ERC’69 uit Enschede. Winst mag gezien de stand in het klassement geen probleem zijn en is noodzakelijk om geen risico te lopen, want The Rams uit Apeldoorn zitten de Almeloërs op de hielen. De kick-off is om half drie.

Bij het behalen van de titel promoveert The Big Bulls van de derde naar de tweede klasse. De kampioenswedstrijd vindt plaats op het eigen veld van Het Wendelgoor in Almelo. Afgelopen weekend wonnen de Bulls van de Bulldogs uit Almere. De hoofdmacht draait een uitstekend seizoen, dat begon met het aanstellen van Antoon Alberts als hoofdtrainer. Onder zijn leiderschap is de selectie een hechte groep rugbyers geworden die elkaar in het veld goed kunnen vinden en ondersteunen. Dat resulteerde al in meer dan honderd tries in vijftien wedstrijden, een koppositie op de ranglijst en als kroon op alle inspanningen een grote titelkans en daaraan gekoppelde promotie.