Assen lost Lenferink af als ontwikkelaar oude stadhuis Almelo

Almelo – De projectontwikkelaar/makelaar Assen uit Borne lost de projectontwikkelaar/autohandelaar Lenferink af als kartrekker van de verbouwing van het voormalige stadhuis aan het Baken te Almelo. Assen kent Almelo, hij woonde er en had er meerdere vestingen van het makelaarskantoor Leverink&Assen en was in zekere tijden vaste gast in Stadhuis en Wethuis, voor de formele respectievelijk informele besluitvorming. De banden van de gemeent Almelo met Lenferink werden onlangs 'in goed overleg' verbroken omdat de autohandelaar in opspraak kwam door verhalen over witwaspraktijken met drugsgeld. Politie en Justitie rieden de gemeente Almelo met klem af met deze ondernemer in zee te gaan. Het bereidde de terugkeer van Assen voor.

In het spoor van Assen zal BPD Ontwikkeling BV te Zwolle bij het stadhuisproject in Almelo betrokken zijn. Ze hebben een overeenkomst gesloten met de initiërende Stichting Projectbureau Hergebruik Gebouwen Almelo om het oude gemeentehuis (laatste ontwerp architect P.J. Oud) te transformeren tot zo’n 85 appartementen circa tweeduizend vierkante meter voor dienstverlening, zorg en horeca. Een grote meerderheid van de gemeenteraad wil het gebouw behouden; alleen de VVD is daartregen en bepleit sloop om ruimte te maken voor de bouw van grondgebonden woningen.

Het voormalige stadhuis te Almelo behoort met 17.250 vierkante meter tot een van de grootste transformatieprojecten van Nederland. Het moet een groene (duurzame/energieneutrale) toplocatie worden aan de rand van wat een bruisend nieuw centrum van Almelo moet worden.