Na discussie van dik een jaar besluit raad Almelo tot niets doen

Almelo - Er is ruim een jaar vele uren, dagen, weken en maanden over vergaderd, voorgelicht, gewijzigd en gesteggeld door ambtenaren, inwoners, experts en politici en insprekers, onder wie een ex-wethouder (Grondel) in zijn rol als buurtredenaar, maar in het finale debat bleek het resultaat dinsdagavond nul komma niks.

Aan de orde was het zoveelste voorstel ter verbetering van de fietsstructuur in de Noordelijke Binnenstad, met als doel de veiligheid te verbeteren en het gebruik van de fiets te stimuleren op met name de Sluiskade Noord en Zuid, de situatie bij de Vriezebrug en op de Ootmarsumsestraat benevens de kruising met de Brugstraat.

Er kwamen afgelopen jaar talrijke varianten ter sprake, waarvan er uiteindelijk vier overbleven. Voor het zogenoemde plan A (met onder meer ook een aantal verkeersmaatrgelen ter hoogte van de Van Rechteren Limpurgsingel) was geen der raadsfracties te porren: stemverhouding 0-34 Het college van burgemeester en wethouders opteerde te langen leste voor een variant met weinig invloed op de ‘autobereikbaarheid’ en toch ‘een forse verbetering van het fietscomfort’ bezijden Noordikslaan en Kolthofsingel, een tweerichtingfietspad. Het college had dit besproken met de rijksoverheid en het provinciebestuur (en er subsidies voor weten te krijgen), maar de raad stemde dit plan C weg, zoals eerder plan B (burgerinzet), beide met de stemverhouding 12-22. Ook plan D kwam in stemming en werd waarachtig met 23-10 (plus één onthouding) aangenomen. Wat dat plan behelst? In de woorden van het college: ‘Helemaal nietsdoen.’ Waaraan burgemeester Gerritsen de conclusie verbond dat de rol van het college op dit dossier uitgespeeld is en dat de raad als hij iets wil zelf maar met een initiatiefvoorstel moet komen.

De voor aanvang van de vergadering door de raad expliciet als urgent en deswege onuitstelbaar genoemde besluitvorming over drie voorstellen terzake 'beleidskaders huishoudelijke ondersteuning' werd eendrachtig uitgesteld.