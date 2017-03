De Esch legt loodje in finaal debat over basisonderwijs in Borne

Borne - De basisschool De Esch in het centrum van Borne moet de poorten sluiten. Dankzij steun van het enige aanwezige raadslid van de oppositiepartij D66 kregen de coalitiepartijen CDA een Borne-Nu hedenavond een meerderheid voor dit allerwegen heftig bekritiseerde voorstel uit de koker van wethouder Velten en de bestuurders van onderwijskoepels Marcant-BSV en Komt.

De derde coalitiepartij GB’90 (Kinderen als scharrelkippen') viel uit de collegeboot, want was tegen de hele (her)huisvestingsoperatie voor het basisonderwijs in de gemeente, maar kreeg alleen steun van de SP ('Een school is meer dan een leerfabriek') en de PvdA die tegen mastodontscholen zijn en voor de menselijke maat. Het was kantje-boord, want de stemming na een energiek debat liet een uitkomst van 9-7 voor het collegevoorstel zien over het zogenoemde Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs dat de beide onderwijsmastodonten hebben gewrocht.

Opvallend was behalve het schisma in zowel de coalitie als de oppositie ook de absentie van de tweekoppige oppositionele VVD, tijdens de apotheose van een debat dat de gemeenteraad en de gemeenschap van Borne meer dan een jaar in de ban heeft gehouden.

Twee eerdere pogingen van gemeente- en schoolbestuurders om de school te sluiten werden verijdeld, maar drie keer bleek scheepsrecht. Vooral de discussie voortbestaan van De Esch speelde hoog op, tot en met vorige week tijdens commissieberaad met insprekers, waarbij velen betoogden hoe groot het verzorgingsgebied van deze school is, en hoe belangrijk de functie van De Esch is voor het centrum, van Platenkamp tot Het Schip, maar ook voor reuring in het dorpshart, zo betoogde onder meer ondernemer/winkelier Leurink. De meerderheid besloot vanavond met kleine meerderheid toch te kiezen voor fusies, verplaatsingen, (ver)nieuwbouwprojecten, streefbeelden, instroompunten, integrale kindcentra én sluiting van De Esch.