Bouw van 24 woningen in kerkdorp Rossum vooral voor jongeren

Rossum – Op korte termijn zal de bouw van 24 woningen in het kerkdorp Rossum beginnen. Het bestemmingsplan van de gemeente Dinkelland is onherroepelijk en voorziet in de bouw van de huizen ten noorden van de Thijstraat. , aldus wethouder Ilse Duursma. De gemeente Dinkelland houdt 5 april in het Kulturhus een informatieve bijeenkomst over de kaveluitgifte in Rossum-Noord.

De kavels liggen in twee deelgebieden. Aan de kant van de Thijstraat komen acht twee-onder-een-kapwoningen en zes rijwoningen. Aan de kant van de Rossumerbeek verrijzen zes vrijstaande woningen en vier twee-onder-een-kap woningen.

De bouwlocaties worden de komende maanden met een meter grond opgehoogd en bouwrijp gemaakt. De Thijstraat en de bestaande stoep worden ook opgeknapt. Het traject aanbesteding en gunning zal voor de zomervakantie plaatsvinden.

De gemeente voorziet met de 24 woningen volgens wethouder Duursma in een behoefte aan nieuwe huisvesting voor met name starters en doorstromers op de woningmarkt. ‘We hopen hiermee jongeren in de kern Rossum te houden’, aldus Duursma. ‘Het speelterrein wordt later ingericht. Daarover gaan we dan met de dorpsraad en de bewoners in gesprek.’