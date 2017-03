LAS denkt aan wijziging van de belastingverordening Almelo

Almelo - De raadsfractie van Lokaal Almelo Samen (LAS) overweegt met voorstellen te komen tot aanpassing van de verordening op de belastingen ter voorkoming van een gebruikersaanslag voor een pandeigenaar. Het komt nu voor dat een ondernemer bij leegstand van een winkelruimte onder zijn woonstee ineens meer onroerend zaak-belasting moet betalen, naast het eigenarendeel ook het gebruikersdeel, waarvoor eerder de huurder opdraaide.

In antwoord op vragen van LAS-raadslid Hammink stelde wethouder Langius maakt de verordening geen onderscheid tussen gebruik, praktijk en doel. In die zin is leegstand ook een vorm van bestemming en dient ze een doel. ’Leegstand voorziet in een behoefte, en heeft nut’, aldus de wethouder van Financiën, en dat dient te worden belast.

Een probleem is in veel steden dat vastgoedeigenaren om financiële redenen (balanswaarde) verkoopruimte liever leeg laten staan dan goedkoop of gratis beschikbaar te stellen aan winkeliers of andere gebruikers.

Het aanpassen van de plaatselijke belastingverordening kan de gemeenteraad aankondigen bij de behandeling van het meerjarenperspectief en vervolgens door het college van burgemeester en wethouders worden vervat van de jaarbegroting 2018.