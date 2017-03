Veneberg maakt wegens ziekte plaats als fractiechef D66 Hengelo

Hengelo – Bij het opmaken van een persoonlijke balans heeft fractieleider Veneberg van D66 in Hengelo besloten terug te treden, maar tot de lokale verkiezingen van volgend kaar maart wel deel te blijven uitmaken van de fractie. Een energievretende ziekte noopt haar dit besluit te nemen, zo heeft ze de leden van de afdeling Hengelo gisteravond medegedeeld, in haar eigen (fysieke) belang en in het (politieke) belang van de partij.

‘Ik blijf wel aan als raadslid en hoop de termijn te kunnen volbrengen’, aldus Veneberg, die een chronische spierziekte heeft. Om die reden stapt ze zijwaarts. Al is ze vol goede moed om, zij het wat meer in de luwte met minder hectiek, de partij D66 en de gemeente Hengelo politiek te blijven dienen. ‘Ik blijf actief binnen mijn partij, die zal ik na vijftien jaar niet de rug toekeren. En ik vind ongetwijfeld ook een iets minder tijdrovende maatschappelijke uitdaging, want stilzitten kan ik niet’, zo laat ze ter motivering van haar besluit weten.

Veneberg vindt het goed om nu, een jaar voor de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad, plaats te maken. Zo krijgt de nieuwe fractievoorzitter (die nog gekozen moet worden) de kans zich in te werken en kan in de boezem van de partij een kandidatenlijst worden samengesteld. Ook moet de nieuwe aanvoerder zich het komende jaar bezighouden met de beslissende besprekingen in de regio over een nieuwe Agenda van Twente.

De vertrekkende voorvrouw van coalitiepartij D66 zegt te hopen dat ze als roerganger van coalitiepartij D66 samen met in elk geval de oppositiefractie van Pro Hengelo een initiatiefvoorstel over een lokale referendumverordening aangenomen kan krijgen. Verder laat Veneberg weten deel te willen blijven uitmaken van de werkgroep Internationaal. 'Door mijn ziekte kan ik niet meer honderd procent voor alles gaan en heb ik besloten één ding af te stoten, zodat ik energie hou voor alle andere zaken die ik nog met honderd procent inzet kan blijven doen.'