Warmtenet in Hengelo krijgt aansluiting op Bronnet bij Thales

Hengelo - Er zijn afgelopen weekend twee buizen met een lengte van 290 meter van AkzoNobel via de Haaksbergerstraat naar Thales en het High Tech Systems Park geboord. De buizen liggen op het diepste punt bijna elf meter onder de grond. De boringen zijn onderdeel van het project Warmtenet Hengelo dat aansluit op Bronnet: een gesloten driepijpsnetwerk dat koude en warmte levert aan de gevestigde bedrijven op het High Tech Systems Park.



Negen publieke en private partners werken sinds vorig jaar samen aan verduurzaming en uitbreiding van project Warmtenet van de gemeente Hengelo via een slimme keten tussen industriepartners, waarbij de stoom na afvalverbranding bij Twence wordt gebruikt door AkzoNobel. Na de zoutindamping is de restwarmte veertig graden en die wordt gebruikt voor de verwarming van het water in het Warmtenet. Dit wordt vervolgens aan kantoren en bedrijven op het High Tech Systems Park en de bedrijventereinen Twentekanaal Noord en Zuid geleverd, alsmede aan woningen.



Het voormalige Thales-terrein zal als eerste worden aangesloten. Bronnet is een initiatief van High Tech Systems Park in samenwerking met DWA, Fudura en Thales en aangelegd met een bijdrage van provincie Overijssel. Alle panden, zowel kantoren als productiehallen, wisselen via dit systeem slim warmte en koude uit. Deze warmte en koude wordt uit lokale bronnen opgewekt, waardoor er geen gas meer nodig is. Bronnet zorgt er sinds kort voor dat het gehele HTSP ‘groen’ wordt verwarmd en gekoeld door de warmte uit het Twentekanaal te gebruiken. Dit zorgt voor voor CO2-reductie met vijftig procent ten opzichte van conventionele energiebronnen, met name aardgas.