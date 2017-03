Van Hees (Raad voor Cultuur) wil investeringen nieuw kabinet

Enschede - Het nieuwe kabinet van welke signatuur dan ook moet investeren in de cultuur. Dat heeft de nieuwe voorzitter Van Hees van de Raad voor Cultuur laten weten in gesprek met verslaggever Wielaert van de NOS. Van Hees, tot drie jaar geleden wethouder van (onder meer) Kunst en Cultuur te Enschede, denkt dat het mogelijk is de komende maanden, feitelijk tot aan Prinsjesdag, politiek-bestuurlijke afspraken te maken.

Het pleidooi van CDA-leider Buma voor het zingen van het Wilhelmus was wat Van Hees niet bepaald een hoogtepunt in de verkiezingsstrijd en in de presentatie van de voorman der christendemocraten. ‘Natuurlijk wil je als voorzitter van de Raad voor Cultuur graag dat er aandacht is voor het complete plaatje als het cultuur en kunst gaat. Daar zijn behoud van tradities en discussies over erfgoed onderdeel van, maar er is ook experiment, vernieuwing, design. Er zijn beeldend kunstenaars en muzikanten elke dag met passie bezig in deze sector en daar wil je liever ook aandacht voor hebben. Het is veel meer dan economie en geld. Het is een binding van mensen, met emoties en waarden die je op allerlei manieren kunt uitdrukken. Het is van alle eeuwen. Het is belangrijk om te realiseren dat het geen hobby is van deze tijd.’

Ook hamert de voorzitter van de Raad voor Cultuur op het altaar van de symbiose van cultuur en onderwijs. Ze ziet ruimte voor investeringen nu het economisch beter gaat en er weer kan worden geïnvesteerd, maar Van Hees zegt voorshands te kiezen voor een bescheiden houding, al zal ze uiteraard voeling houden met de politieke ontwikkelingen tijdens de formatie, temeer daar in de verkiezingsstrijd amper over kunst en cultuur werd gesproken. Ze zegt dat veel organisaties ‘achter de schermen' ook bezig zijn de beïnvloeding. ‘We zijn bezig om na te denken over het toekennen van subsidies en de spreiding over de regio's', aldus Van Hees. 'Dat gaat over verschillende sectoren, zoals media, muziek en theaters. Het is nu het onderwerp van analyse. In oktober geven we daar een eerste beeld van, om dan volgend jaar een stelseladvies uit te brengen, waarvan je wel mag verwachten dat er dingen gaan veranderen.’