Van Mierlo haalt CDA in Tweede Kamer niet, Dalfser boer wél

Almelo – Het ziet er niet naar uit dat de droom van het Almelose raadslid Van Mierlo van het CDA uitkomt om op korte termijn te worden afgevaardigd naar de Tweede Kamer. De hoop van de beroepsbrandweerman was als nummer 34 op de lijst gevestigd op voldoende voorkeurstemmen. Dat lukte dus niet.

Wel met voorkeurstemmen in de nieuwe fractie van het CDAgekozen werd de Overijsselse melkveehouder Von Martels. De ‘boer’ uit Dalfsen kreeg zo’n negentienduizend voorkeurstemmen, ruim meer dan de benodigde 17.600 stemmen die nodig zijn om op eigen kracht in het nationale parlement te komen.

Naast de agrarisch ondernemer uit het Vechtdal (‘Meer boerenverstand in de Tweede Kamer’) zijn woensdag drie vrouwen met voorkeurstemmen gekozen, onder wie minister Ploumen van de PvdA, wier tiende plek onvoldoende was voor rechtstreekse verkiezing. In de nieuwe en vergrote fractie van GroenLinks zijn de vrouwelijke kandidaten Diks en Westerveld via voorkeurstemmen gekozen.