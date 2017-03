Commissie Rijssen kapittelt collegevoorstel verhuizing Borkent ferm

Rijssen – De gemeenteraad van Rijssen-Holten geeft het college van burgemeester en wethouders een fikse oorwassing, want kondigt aan de voorgestelde wijziging van het bestemmingsplan in het gebied van Elsmaten en Witmoesdijk te dwarsbomen. Met bewoners van het ‘open landschap’ is in elk geval de meerderheid van de raad van oordeel dat er geen sprake van kan zijn dat ruim vijf hectare in het gebied wordt geofferd op het altaar van kwekerij Borkent.

De bewoners van het gebied vinden de komst van Borkent naar deze dreven een te grote aantasting van de leefomgeving, onder meer vanwege spuiten van gif en het vrijwel permanente aan- en afrijden van vrachtwagens, wat tot levensgevaarlijke situaties zou leiden op alle landbouwweggetjes, die daar letterlijk voor geen meter op zijn berekend.

In een opiniërende vergadering van de raadscommissie lieten de meeste partijen vanavond geen spaan heel van het collegevoorstel, dat door wethouder Cornelissen van het CDA moest worden verdedigd. Het college moet nu beslissen of het dit voorstel toch naar de gemeenteraad wil geleiden of gezien het commissieberaad het plan laat varen.