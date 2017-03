Serious VR ontvangt lening voor virtuele opleidingsomgevingen

Enschede - Het bedrijf Serious VR uit Enschede ontvangt een TOP-lening van 25.000 euro om zijn softwareproduct verder te vermarkten. Serious VR ontwikkelt Virtual Reality-trainingen om vakmensen in industriële omgevingen op een relatief eenvoudige en efficiënte manier te kunnen opleiden. Het bedrijf doet qua op- en toeleiding in Twente zaken met onder meer Apollo Vredestein te Enschede en Thales te Hengelo.

De producten van Serious VR maken het mogelijk nagenoeg elke omgeving of situatie na te bootsen. Hierdoor kunnen mensen betrekkelijk eenvoudig leren werken met machines, zonder dat ze hiervoor in de fabriek hoeven te zijn. Eigenlijk gaat het om geoptimaliseerde afstandbedieningen. Uit onderzoek zou dat 63 procent blijken van de bedrijven die VR toepast, dit doet voor trainings- en simulatiedoeleinden.

Serious VR werd opgezet in 2015 door de ininiatiefnemers Nieuwenhuijse en Kuper. Ze merken, ook op beurzen, dat er veel animo is vanuit de markt. Eind april staat Serious VR als één der Twentse hightech-bedrijven op de Hannover Messe. Vanwege de animo uit de markt en de snelle ontwikkelingen op VR gebied komt de TOP-lening op een gunstig moment. 'Het geld gebruiken we voornamelijk om op te schalen en te versnellen', aldus Nieuwenhuijse. 'Bij TOP word je gedwongen om een businessplan te schrijven. Dit komt de ontwikkeling van je bedrijf ten goede, want je moet de tijd nemen om dit goed neer te zetten. De meerwaarde van TOP is dat er nog meer diensten worden aangeboden.'

De TOP-financiering (maximaal veertigduizend euro) maakt onderdeel uit van de pre-seed regelingen van United Twente Innovation, een dochteronderneming van de Universiteit Twente, in samenwerking met onder meer de regio Twente, de provincie Overijssel en Twentse bedrijven.