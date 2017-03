Gevestigde politici uit Twente terug in de Tweede Kamer

Enschede - Naar het zich laat aanzien blijven de Twentse kandidaten Ten Broeke, Dijksma en Omtzigt terug in de Haagse arena. Ze zijn namelijk als de nummers vier van CDA, PvdA en VVD rechtstreeks in de Tweede Kamer gekozen, terwijl de PVV een geboren Enschedeër in de arena brengt, namelijk de huidige fractievoorzitter Mulder van de fractie in de Provinciale Staten van Overijssel.

Er maken overigens wel meer geboren Tukkers (nu elders woonachtig) deel uit van het parlement, onder wie Voortman en Van Tongeren van GroenLinks.

Andere kandidaten moeten afwachten of ze voldoende voorkeurstemmen hebben gescoord. Zo voerde het D66-raadslid Van Essen uit Losser fanatiek campagne voor zichzelf als Twentse kandidaat. Hetzelfde deed het Almelose raadslid Van Mierlo als kandidaat namens het CDA.

Opvallend bij de verkiezingen was vandaag om te beginnen de ongekend hoge opkomst met 82 procent. Ook viel op dat een partij die tien zetels in de Tweede Kamer heeft verloren de grote winnaar van de verkiezingen is. Ten derde mag het opvallend heten dat - uitgezonderd het verviervoudigde GroenLinks - de rode burcht in Nederland verkruimelt, de PvdA met een historisch verlies voorop. De conclusie kan ook zijn dat de rode beweging wordt afgelost door de groene, met behalve GroenLinks ook D66 en de Partij voor de Dieren als winnaars.

Weliswaar is de PVV niet de grootste partij geworden en zal het rechts-populisme in elk geval niet vanuit Nederland het Europese continent op zijn hand krijgen, feit blijft wel dat Wilders (hij is de partij dan wel de beweging) vier zetels wint en wellicht de tweede des lands is.