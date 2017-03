Start van biogasproject op bedrijvenpark Zenkeldamshoek in Goor

Goor - De werkzaamheden voor het biogasproject van Groen Gas Goor BV (GGG) gestart op het bedrijvenpark Zenkeldamshoek te Goor, ten zuiden van Bruins & Kwast en de BET-centrale van Cogas. Bij de installatie worden na oplevering diverse mestsoorten en organische afvalstromen omgezet in biogas, wat vervolgens wordt opgewaardeerd tot groen gas. Jaarlijks kan in de installatie 36.000 ton biomassa (mest, bermgras en organische reststromen) worden vergist. Dat levert drie miljoen kuub groen gas op, 5.6 miljoen kWh groene stroom en vijf miljoen kWh bruikbare warmte.

Groen gas heeft een aandeel van vijftien procent in het gasverbruik te Goor en is tevens goed voor een jaarlijkse besparing van CO2-uitstoot van circa negenduizend ton. De installatie beschikt over de laatste technieken op het gebied van biomassaverwerking, vergisting en gasbehandeling en zal naar verwachting binnen acht tot tien maanden operationeel zijn.

Het ontwerp is gebaseerd op volledig gemengde vergisters in het mesofiele bereik volgens de meest voorkomende en stabiele technologie gebruikt die eveneens in vergelijkbare agro-industriële installaties wordt toegepast. Het overgrote deel van het transport (meer dan negentig procent) wordt in dichte tankwagens uitgevoerd. In het ontwerp worden gasdichte daken op alle te bouwen betonnen tanks voorzien. De gasdichte daken op de betonnen silo’s hebben geen geuruitstoot.

De vestiging van de biogasinstallatie op Zenkeldamshoek is een bewuste keuze. Op het bedrijventerrein bestaat een mooie samenwerking van bedrijven op gebied van duurzaamheid. Zo was de BET-centrale van Cogas de eerste centrale in Nederland waar duurzame energie wordt opgewekt door middel van verbranding van resthout dat afkomstig zal zijn van Bruins & Kwast. De biogasinstallatie zal energie gaan leveren aan meerdere bedrijven op Zenkeldamshoek.

De biogasinstallatie is tevens van belang voor het halen van de doelstellingen van een energieneutrale gemeente Hof van Twente in 2035. Ook de aanleg van het het zonnepark Waterlanden, gelegen naast Zenkeldamshoek, met een omvang van veertien hectare, waarvan er negen worden voorzien van zonnepanelen, draagt hieraan bij. Over locaties voor windmolens vindt nog discusssie plaats.