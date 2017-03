College in Oldenzaal is er bijna uit over woonzorg Villa Rozenhof

Oldenzaal – Het college van burgemeester en wethouders te Oldenzaal stelt de gemeenteraad voor een nieuw besluit te nemen voor een complex woonzorgappartementen bij Villa Rozenhof. Onlangs heeft de Raad van State de beroepen van initiatiefnemer Verdonkschot van Villa Rozenhof gegrond verklaard en de besluiten van de gemeenteraad vernietigd, omdat de raad niet zorgvuldig genoeg handelde. Verder heeft de Raad van State de gemeenteraad opgedragen om binnen tien weken een nieuw besluit te nemen.

Het college heeft na deze uitspraak de beslissingen op bezwaar zorgvuldig gemotiveerd en stelt de gemeenteraad voor om de bezwaarschriften ongegrond te verklaren. Reden ia dat de lokale overheid weer met Verdonkschot om tafel zit waarbij een nieuw schetsplan aan de orde is. Dit schetsplan wijkt op essentiële onderdelen zodanig af dat er – ook al blijft het een gebouw met 39 appartementen in drie bouwlagen met een kap - in stedenbouwkundig opzicht toch sprake is van een wezenlijk ander plan. De wijzigingen zijn het bouwvlak, de peilhoogte en het behoud van de beeldbepalende zilveresdoorn. Dit plan zou volgens het college van burgemeester en wethouders anders (procedures, wijzigingen en aanpassingen) niet tot stand zijn gekomen.

De gemeente en de initiatiefnemer sleutelden de afgelopen tijd volgens het college aan de benodigde exploitatieovereenkomst en de eveneens noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan. De gemeente verkeert nu in afwachting van een reactie van Verdonkschot op de haar toegezonden concept-exploitatieovereenkomst voor Villa Rozenhof.