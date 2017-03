Vijftien huurappartementen voor jongeren in Tubbergen

Tubbergen - Er zullen aan de Oranjestraat in Tubbergen, als het meezit nog dit jaar, vijftien huurappartementen verrijzen. Ze zijn met name bedoeld ter huisvesting van jongeren die in het centrum van de hoofdkern der gemeente willen wonen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het sein voor de ontwerp-omgevingsvergunning op groen gezet en daardoor kunnen de Woningstichting Tubbergen en de gemeente voor een deel voldoen aan de woonprestatieafspraken die beide partijen in december ondertekenden. Eén van de afspraken is huizen te bouwen voor jongeren die in het dorp willen blijven wonen.

Omdat lang niet alle jongeren, starters op de woningmarkt, het zich kunnen permitteren een huis te kopen streven de corporatie en de gemeente ernaar voor deze doelgroep huurwoningen te bouwen. ‘We krijgen regelmatig de vraag van jongeren naar dit type woning’, zegt directeur Roelofs van de Woningstichting Tubbergen. ‘Deze wens kwam ook heel duidelijk naar voren tijdens de inspraakavonden voor jongeren die we samen met de dorpsraad hebben georganiseerd. We zijn blij dat we hieraan tegemoet kunnen komen.’