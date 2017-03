Gele kaart van VVD voor wethouder Twenterand haalt het niet

Vriezenveen - En opnieuw kreeg CDA-wethouder Scholten van Geld en Grond in de gemeente Twenterand gisteravond een motie, ingediend door voorman Walraven van de oppositionele VVD, aan de broek voor zijn rol in de grondaffaire aan de Almeloseweg-Oost te Vriezenveen. De coalitiepartijen CDA, CU en SGP weigerden steun. Ook de oppositiepartijen D66 en PvdA vonden de motie op dit moment te zwaar.

Walraven verklaarde dat het geen motie was van afkeuring, treurnis of wantrouwen, maar een motie die moest worden opgevat als een ‘gele kaart’. Bedoeld als een stevige waarschuwing, want bij een tweede gele kaart (dus rood) zou de wethouder moeten inrukken. De motie kreeg wel steun van GBT en Fractie Laarman.

Volgens leidsman Smelt van de CU is het nog te vroeg voor een finaal oordeel over de kwestie en het optreden daarin van de wethouder.

Naar het oordeel van fractieleider van de VVD heeft Scholten slecht gecommuniceerd en lichtte hij de gemeenteraad onvoldoende in. Dat moet dan, kreeg Walraven van Smelt te horen, maar blijken als alle ins en outs bekend zijn. Het was opvallend dat Smelt als beschermheer moest optreden van de CDA-wethouder en dat Scholten zelf niet aan het woord kwam en daar klaarblijkelijk evenmin de behoefte toe gevoelde.

Walraven stelde dat Scholten ook nog eens besluiten nam ter zake de woon- en werklocaties aan de Almeloseweg-Oost die in strijd zouden zijn met het bestemmingsplan en met gerechtelijke uitspraken. Daarenboven maakte de VVD-voorman gewag van schadeclaims die boze projectontwikkelaars bij de gemeente indienen ten bedrage van krap drie ton, omdat de gemeente niet zou hebben gedaan wat was afgesproken.