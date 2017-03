de Republiek (5): democratie vervalt langzaam tot telecratie

Wat zich in de aanloop naar de verkiezingen wreekte was de telecratie. Dat is een absoluut geloof waarin niet een volk wegens uitverkiezing centraal staat, maar een doel op het altaar van marktaandeel. Het ongelukkige kind van kijkcijfers en peilingen. Een doel dat alle middelen heiligt. Dat is onze wereld heden ten dage, een flitsende show, een wereld van glitter. Waar is de politiek? De politiek is een quiz, de politici zijn kandidaten. Per seconde dommer.

De telecratie heeft de democratie vervangen. Dat zijn dingen die je niet tegenhoudt. Als je het wat breder wilt zien is de planeet al miljoenen jaren, ver voor de mens opdaagde, geregeerd door de elementen. Dan weer een paar duizend jaar schuivende ijslagen, dan weer een paar duizend jaar stijgende zeespiegels. Van glacialen tot gladiolen. En ach, de wereld heeft het vele eeuwen zonder representatieve volksvertegenwoordiging gedraaid, het huidige stelsel van evenredige vertegenwoordiging hier te lande bestaat in zijn huidige vorm precies een eeuw. De democratie bloeide op in de Noordzeedelta, door de vrijheid van vereniging en van vergadering en door het recht van iedereen van achttien jaar en ouder mee te mogen doen aan verkiezingen door periodiek een stem uit te brengen. Dat is in de loop der jaren veranderd, zowel de vorm als de inhoud. Tegenwoordig mag je overal een stem voor of tegen uitbrengen, zoals nu weer voor het land, volgend jaar voor de gemeente, over twee jaar voor de provincie en – geen idee wanneer en waarom weer - zelfs voor een in principe ambtelijke dienst als het waterschap. En als het even mee-of tegenzit straks elke week een referendum, de ene keer over een handelsverdrag met een zeker land, de andere keer over de stoephoogte van de straat of de bloemkeuze van het perk.

We doen zo ondertussen allemaal – naar een woord van Liesbeth List - te veel en te vaak. En dan ook overal een microfoon en een camera bij. Wat heet, batterijen van dat spul. Er moet, wil democratie nog honderd jaar meegaan, een hervorming plaatsvinden van het bestel.

Prognose van de uitslag van morgen:

PVV 25

VVD 24

CDA 20

SP 16

D66 16

PvdA 15

GL 14

CU 05

DENK 05

PvdD 03

50PLUS 03

SGP 02

VNL 01