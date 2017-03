Raab Karcher krijgt Holtbar uit handen van preses Rood-Zwart

Rood Zwart bouwt momenteel zelf een duurzaam clubhuis, het Noaberschapshoes, heeft goede ervaringen met Raab Karcher (dat een vestiging in Goor heeft) en wilde daarom de Holtbar juist aan dit bedrijf overhandigen.

Overigens staat in Vriezenveen de grootste vestiging van de bouwmaterialenhandel in Europa en regiomanager Averdijk, woonachtig in de gemeenteHof vn Twente, kwam naar het sportpark in Delden om de Holtbar in ontvangst te nemen uit handen van Rood Zwart-voorzitter Ros, die zelf ook vaak (vanavond nog) naar Vriezenveen reist waar hij in dienst van de gemeenteraad van Twenterand als griffier werkzaam is.

Ros heeft de Holtbar zelf in januari ontvangen. Raab Karcher is de vijfde (tijdelijke) eigenaar van het kleinood dat steeds wordt doorgegeven aan een persoon of organisatie in de gemeente Hof van Twente die een compliment verdient in het kader van duurzaamheid.



Averdijk zei in zijn nopjes te zijn met de Holtbar. ‘Wij vinden duurzaamheid belangrijk. Het is mooi dat dat nu zo erkend wordt door gebruikers.’