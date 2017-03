Losser wil aandeelhouder van afvalverwerker Twence blijven

Losser - Het college van burgemeeester en wethouders der gemeente Losser heeft vandaag besloten de gemeenteraad voor te stellen aandeelhouder te blijven van het regionale afvalverbrandings- en energieopwekkingsbedrijf Twence. Tevens is het college akkoord met het beoogde aandeelhouderschap van Stadt Münster uit Duitsland. Losser is de eerste gemeente die een besluit neemt, andere gemeenten moeten nog beslissen wat ze willen: verkopen (cashen) of behouden (invloed)

De discussie in de gemeentmeraad zal gezien de formulering van het collegevoorstel een formaliteit zijn: 'Het besluit van het college wordt nog besproken met de gemeenteraad, waarbij de raad gelegenheid krijgt zijn wensen en bedenkingen aan het college mee te geven.' Een veelzeggende opvatting.



Volgens wethouder Wildschut behoudt de gemeente als aandeelhouder van Twence, ook in de toekomst, invloed op de strategische ontwikkeling van het bedrijf en derhalve op de essentiële bijdrage van Twence aan de realisatie van de Twentse duurzaamheidsambities. Dat is van groot publiek belang. Als aandeelhouder van Twence zullen we, ook in de toekomst, jaarlijks dividend blijven ontvangen.'

Het college van burgemeester en wethouders noemt Twence een belangrijke speler bij het bereiken van de duurzaamheidsagenda van Twente, met als doel de uitstoot van broeikasgassen (CO2) in de Twentse regio langs wegen van geleidelijkheid in de periode tot 2050 met 95 procent te doen afnemen.