Burgerbelangen Enschede bezorgd over situatie zwembad Glanerbrug

Enschede/Glanerbrug – De coalitiepartij Burgerbelangen Enschede is verbaasd dat de gemeente bezig is vervangende huisvesting te zoeken voor gebruikers van het zwembad De Brug in het kerkdorp Glanerbrug. Dit zou volgens fractievoorzitter Van den Berg voorbarig zijn omdat sluiting van De Brug nog onzeker is; de gesprekken zouden bovendien niet plaatsvinden op verzoek van die gebruikers van het zwemcomplex, maar worden ingestoken door de gemeente Enschede of derzelver uitvoeringsorganisatie Sportaal.

Burgerbelangen is, zo memoreert Van den Berg in vragen aan het college van burgemeester en wethouders, recentelijk kritisch geweest met betrekking tot het voorgenomen besluit tot sluiting van zwembad De Brug. De raadsfractie van de lokale partij, heeft namelijk ‘sterke twijfels’ voor wat betreft de bouw van een nieuw zwembad in de stad, op de plek van Het Slagman in Enschede-Noord, temeer daar dit volgens het college gepaard zal moeten gaan met een structurele bezuiniging op de jaarlasten van het zwemwater in de stad.

Ook is Burgerbelangen volgens de leidsman kritisch met betrekking tot het ‘zeer waarschijnlijk ontstaan van een tijdelijk tekort aan zwemwater in de periode tussen sluiting van De Brug en realisatie van het nieuwe zwembad’. Hiertoe is volgens Van den Berg ‘op initiatief van Burgerbelangen Enschede een noodremconstructie ingebouwd’. Dit betekent naar zijn oordeel, schrijft hij nu, dat de sluiting van De Brug onduidelijk is, want afhankelijk van de uitkomsten van nader onderzoek. Indien nodig moet er een incidentele investering in het zwembad van Glanerbrug plaatsgrijpen om het complex in elk geval tot 2023 in gebruik te houden.

Het bevreemdt de fractie daarom dat er gesprekken zijn over herhuisvesting van gebruikers van De Brug. Van den Berg: ‘Dit komt op ons over als een soort van ontmoedigingsbeleid en lijkt ons in het gehele tijdpad bezien voorbarig.’