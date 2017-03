Steeds meer Twentenaren financieel in knel door Menzis en GGN

Almelo/Enschede – Er moet in Twents verband een gesprek met de zorgverzekeraar Menzis worden gearrangeerd teneinde te bereiken dat de financiële achterstand van één schuldenaar bij Menzis als één dossier per jaar of half jaar aan te leveren bij het deurwaardersbedrijf GGN. En niet per vordering. Dat heeft de raadsfractie van Lokaal Almelo Samen (LAS) op basis van informatie uit de samenleving laten weten aan het college van burgemeester en wethouders. Dit zou in regionaal moeten worden aangekaart, meent LAS.

De veertien gemeenten in Twente werken op een aantal terreinen samen, onder meer als het gaat om Economie, Werk, Inkomen en Zorg. De wethouders gaan op deze beleidsonderdelen, en ook op het vlak van Financiën en Cultuur, regelmatig in overleg om elkanders zorgen te delen, gezamenlijk beleid af te tasten en oplossingen in regionaal verband te zoeken. Op het punt van ziektekosten en schuldsanering vindt ook overleg en afstemming plaats. Dat is één van de redenen dat in Twente afspraken zijn gemaakt en massacontracten zijn gesloten met Menzis.

En nu wordt de noodklok dus geluid in Almelo. Er komen in deze stad steeds meer mensen verder in de financiële problemen door de wijze waarop ziektekostenverzekeraar Menzis en deurwaardersbedrijf GGN openstaande schulden innen.

Het inlossen van schulden zou bijkans onmogelijk worden gemaakt, doordat Menzis alles in kleine dossiers aanlevert bij GGN en doordat het deurwaardersbedrijf voor al deze dossiers een afzonderlijk dossiernummer aanmaakt om vervolgens bovenop elk dossier veertig euro incassokosten en debetrente in rekening brengt.

Zo komt het volgens het raadslid Kampman van LAS voor dat mensen ‘enorme rekeningen’ ontvangen. De stapels worden groter, het uitzicht minder en het perspectief op gezondmaking van de huishoudproblematiek’ verdwijnt.

Alleen al van vorige week zijn Kampman, schrijft hij in een brie met vragen aan het college, twee zaken bekend waarin GGN op één dag iemand twintig vorderingen heeft gestuurd en een ander nog vier meer, met een betalingstermijn van zeven dagen. ‘Rekent u zelf maar even uit hoeveel extra kosten er dan door GGN bovenop de schulden worden gezet. Resultaat is dat mensen ondanks dat zij elke maand een bepaalde aflossing betalen aan GGN toch met openstaande schulden blijven zitten. Zij zitten immers alleen incassokosten af te lossen en de kas van GGN te spekken.’