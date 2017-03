Postume hommage kunstenaarsechtpaar Brugman uit Almelo

Almelo – Met een lijvig boek, een grote expositie en een beeldenroute moet wijlen het kunstenaarsechtpaar (Janny en Berry) Brugman volgend jaar grootscheeps worden herdacht en hun werk uitgebreid onder hernieuwde aandacht worden geplaatst. Een opgerichte Stichting De Brugmancollectie beijvert zich hiervoor ode aanvoering van initiatiefnemer Van der Kolk die over ‘een postume ode’ spreekt. Van der Kolk beijverde zich eerder - met succes - voor de terukeer van 'Liggend Naakt ' van Charlotte van Pallandt naar Den Ham.

Van beide echtelieden/kunstenaars is nog veel werk te zien in de openbare ruimte, vooral in Almelo. Hun beelden verdienen het uitgebreid en in samenhang te worden getoond en gedocumenteerd, wat volgens Kolkman oovk geldt voor hun kleurrijke levens, los van en met elkaar. In de openbare ruimte, in perken en panden zijn veel beelden te zien, maar het bezielende verband ontbreekt, en daar wil Van der Kolk met gezwinde spoed verandering in zien te brengen

Bernardus Jacobus (Berry) Brugman (1915-1996) is geboren en getogen in Almelo. Na de middelbare school ging hij naar de kunstacademie te Arnhem, waar hij de beeldhouwstudent Janny de Vries (1918-2006) leerde kennen en in 1940 eindexamen deed. Ze trouwden in 1943. Ze gingen wonen in Amsterdam, om zich verder te bekwamen in tekenen, schilderen en houwen. Vanwege de Tweede Wereldoorlog keerde gingen de jonge echtelieden, verbonden door liefde en kunst, naar de geboortestad van Berry. Na de oorlog bekwaamde hij zich door zelfstudie tijdens studiereizen naar Frankrijk, Engeland, Italië, Canada en Duitsland, en werd onder meer lid van de Amsterdamse kunstenaarsvereniging De Stuwing.

De kleurrijke en flamboyante schilderijen van Berry ademen het spattende en kleurrijke van het expressionisme, met daarbinnen vaak een nog herkenbare beweging van figuratie. Kunst moest in zijn perceptie kapittelen en kietelen. Hij gaf jarenlang les in Hardenberg waar hij aan het LOC (middelbaar beroepsonderwijs) was verbonden.

Er is over Janny Brugman-de Vries, de mens en de beeldhouwer, minder bekend dan over haar echtgenoot. Toch was ze faamrijk beelden kunstenaar, die behoorlijk in trek was en van wie nog veel beelden in de openbare ruimte staan, waaronder in Almelo, waaronder ‘Moeder, met kind’ in een park in De Haghoek, een abstract dan wel figuratief werk op het Van Dronkelaarplein en de ‘Prometheus’ op de gevel van de brandweerkazerne aan de Brugstraat. Ook bij veel scholen en oorlogsmonumenten op veel plaatsen in Nederland staat werk van Janny Brugman, maar ook in andere gemeenten, vooral bij monumenten en openbare gebouwen.