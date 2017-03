Bieb in Almelo investeert in leefbaarheid en boekenwijsheid Aadorp

Aadorp/Almelo - Het achtste afhaalpunt van de Bibliotheek Almelo wordt morgenochtend geopend. Dit gebeurt in de vernieuwde accommodatie van de voetbalclub ASV’57 aan de Heuveltjeslaan te Aadorp. Voor de opening spoeden voorzitter Vollenbroek van de Aadoppse Sport Vereniging en directeur Sweep van de Bibliotheek Almelo zich naar het clubhuis.

Het afhaalpunt voor boeken bij ASV'57 is het tweede in Aadorp, want eerder werd er in de basisschool De Tweeklank aan de Acacialaan al één geopend.

De voetbalclub ziet in de nieuwe voorziening een extra service voor de dorpsgemeenschap, waarin de vereninging nadrukkelijk een maatschappelijke scharnierfunctie wil vervullen op het gebied van sport, zorg en welzijn. Alle inwoners van Aadorp die geen abonnement hebben van de Bibliotheek Almelo kunnen tot 1 mei het eerste jaar voor vijftien euro lid worden en degenen die in omliggende dorpen lid zijn kunnen gratis een pas laten maken en daardoor gebruik maken van de afhaalpunten. Voor de jeugd tot achttien jaar is het lidmaatschap gratis.