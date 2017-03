Opleving economie vergt anderhalve ton personeelskosten Rijssen

Rijssen – Vanwege de aantrekkende economie en de gemeentelijke inzet op woningbouw vraagt het college van burgemeester en wethouders der gemeente Rijssen-Holten de gemeenteraad anderhalve ton voor uitbreiding van de ambtelijke formatie. Zulks ‘om grip op de werkelijkheid te blijven houden’, meldt het college in zijn motivatie aan de gemeenteraad.

De conclusie van de capaciteitsraming zou leren dat er elfduizend uur aan werk wacht in 2017 en het eerste deel van 2018, terwijl er personeel beschikbaar zou zijn voor vijfduizend uur werk. Het aantrekken van menskracht is temeer nodig vanwege ziekte op de betreffende afdeling.

Belangrijke projecten die in een stroomversnelling komen zijn naar het oordeel van het college de wijk Opbroek in Rijssen, het Centrumplan in Holten en de zogenoemde Horecavisie. ’Werkzaamheden van 2017 lopen over naar 2018, en er komen mede door het economisch perspectief meer initiatieven uit burgerij en bedrijven’ meldt het college aan de raad ter expliciete ondersteuning van het verzoek om meer geld voor de ambtelijke formatie. ‘Om kennis en kunde binnen je organisatie te borgen en behouden moet een minimale bezetting aanwezig zijn van eigen medewerkers'stelt het college in zijn raaadsvoorstel. En: 'Als flexibele schil kan inhuur plaatsvinden. De inhuur zal halfjaarlijks worden geëvalueerd, en op basis van werkaanbod worden ingehuurd.’