Politiek geladen debat Wierden over woningbouw in Zenderink

Wierden - De gemeenteraad van Wierden stemde deze week in meerderheid voor een principeverzoek tot de bouw van zes woningen in de vorm van collectief particulier opdrachtgeverschap in het zuidelijke deel van het gebied Zenderink. Het bestemmingsplan zal nu in procedure worden gebracht, waartegen vrijwel zeker bezwaren worden ingediend, waarover de raad zich dan weer zal buigen.

Er is met de uitvoering van het kwestieuze plan nadrukkelijk een gemeentelijk belang gemoeid, want de huizen zijn voorzien op grond die eigendom is van de gemeente en dreigt anders braak te blijven liggen. De kavels varieerden aanvankelijk in grootte van duizend tot 2.300 vierkante meter, maar die bleken onverkoopbaar. Van hetzelfde laken een pak toen de kavels werden verkleind tot zevenhonderd vierkante meter, wat wethouder Span ertoe bracht nog wat concessies te doen, tot 550 vierkante meter, met behoud van wat ‘exclusieve uitstraling’ heet te zijn, woningen rond een centraal plein, met de principes van duurzaamheid. Er mag maximaal dertig procent per kavel worden bebouwd.

De wethouder spreekt over een bijzonder proces, ook omdat het een bewonersinitiatief betreft. Er leven bezwaren bij omwonenden die eerder grotere kavels afnamen en vinden dat het huidige plan afbreuk doet aan de uitgangsprincipes vande wijk op basis waarvan zij hun landhuizen optrokken.

Ook een drietal raadsfracties (NEW, S+L14 en VVD) bleek deze week tegen de woningbouw in afwijking van de oorspronkelijke voornemens. De fracties van CDA, PvdA en ChristenUnie stemden ermee in uit oogpunt van – zoals fractievoorzitter Klaas van PPW memoreerde – financiële en maatschappelijke overwegingen, die hij in zijn betoog nadrukkelijk van 'meerwaarde' noemde. En volgens CDA-zegsman Ooms blijft de zuidpunt van Zenderink nog altijd een ‘exclusieve wijk’ met een gefaseerde (want een geleidelijke) overgang van woningbouwgebied naar landbouwgebied.

Politiek interessant was in dit verband dat zonder de steun van de oppositionele ChristenUnie het plan slechts klein draagvlak zou krijgen doordat de collegepartij VVD bij monde van de geharnaste voorvrouw Ekkelenkamp tegenstemde, mede omdat Span haar informatieplicht zou hebben verzaakt, maar woordvoerder Regtuijt van de ChristenUnie onderschreef de woorden van Klaas en Ooms.