Gemeente en NS willen reuring 'in de tent' station te Holten

Holten - De gemeente Rijssen-Holten en NS Stations zijn in gesprek ‘met een aantal geïnteresseerden’ over activiteiten in het stationsgebouw te Holten.

‘We willen passende activiteiten die elkaar versterken -op momenten dat de treinen rijden, zowel overdag als ’s avonds. We staan ook open voor niet-commercieel gebruik, denk aan kunst en cultuur. NS Stations wil in beginsel marktconforme huur, maar kan daar wel iets in betekenen als er een mix van functies in het gebouw komt, zegt wethouder Tijhof. Hij geeft aan dat zowel de beneden- als de bovenverdieping beschikbaar is.

Het stationsgebouw stamt uit de jaren twintig van de vorige eeuw en ligt aan de voet van de fameuze Holterberg. Tijhof laat weten ‘weer reuring in de tent’ te willen.