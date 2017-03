de Republiek (4): beter voor Twente te zijn dan er vandaan te komen

Ontiegelijk veel belangrijker dan het stemmen op een van de kandidaten voor de Tweede Kamer 'uit' de regio is het zorgen voor voldoende kandidaten vóór de regio. Of voor partijen die de kracht van Oost onderkennen en (beter) willen benutten. En dat is absoluut niet hetzelfde. Al die Twentse parlementariërs roepen, zeker in verkiezingstijd, om het hardst dat ze - bijvoorbeeld - de rechtbank in Twente hebben behoed voor sluiting. Dat is met al die geboren Twentse parlementariërs bij elkaar zoveel opruiing en ladenlichting dat je, temeer daar het een ernstig geval van recidive betreft, twee regeerperiodes bajes moet overwegen. Al die Twentse leden der Tweede Kamer zouden ook allemaal hoogstpersoonlijk de N35 hebben verbreed tot A35, terwijl elke vier jaar, ook nu weer, blijkt dat het niet is gebeurd of zó langzaam gebeurt dat hele stukken nog soppig en zandig zijn. Ach, de Omtzigten, Ten Broekes, Dijksmaas doen veel voor respectievelijk waardevaste pensioenen, buitenlandse handel en randstedelijke treinen, tot uw dienst, maar in Twente spelen ook regiogebonden kwesties waar je ze nooit over hoort, hooguit tijdens een ‘werkbezoek’ voor de vorm.

Het is overigens de vraag of je in een lommerrijk gelegen agglomeratie als Twente alle heil van ‘eigen’ parlementsleden mag en moet verwachten. Ze zijn namelijk gekozen op een landelijk partijprogramma. Hoe vaak zou daar Twente in worden genoemd? De vraag stellen is de vraag beantwoorden. Het zou anders zijn als er een hedendaagse vorm van het districtenstelsel terugkeert. In dat geval kun je een landelijke én een regionale stem uitbrengen. En dat die regionale groep, mét last en ruggenspraak gekozen, bespreekt periodiek de Twentse Actualiteit, raadpleegt regelmatig Twentse deskundigen, miet alleen politieke bestuurders. Is dat nodig en haalt het iets uit? Absoluut, als tenminste Twente de boel intern op orde heeft en waar nodig met één stem spreekt (Agenda van Twente).

Want natuurlijk maakt het uit dat de gelduitgevers van de Randstad twee-derde van het aantal Tweede Kamer-leden leveren en dat de rest uit de geldverdienende Overige Gewesten des Lands komen. Dat betekent een overmatige politieke invloed voor handel en dienstverlening en een schromelijk onderschatting van de bedenkers en de producten. Want het meeste geld wordt echt bij elkaar gewerkt in prachtige bedrijven en op agrarische vlaktes in het gebied dat grofmazig van West-Brabant via Noord-Limburg en Gelderland naar Twente leidt, een strook waar wordt bedacht (innovatie) en gemaakt (productie) wat via de zeehaven van Rotterdam (deels overigens in Twentse handen) en de luchthaven van Amsterdam (trouwens onder Twentse directie) over de wereld gaat.

Dus geen kwaadsappige Twentse partij, met de sneue sfeer van Krol, Roos en hun Beperkte Belangen, maar een originele Twentse denktank van politici uit zoveel mogelijk partijen en een Keur aan Twentse Zaken. Zo’n denktank dient bij voortduring te worden gevoed. En dat betekent da de Vrije Republiek Twente ook een menselijke ideeënmachine moet hebben. En dan niet met puur bestuurlijke types van onderwijsinstellingen (die op hypes vibreren en geld willen om hun instituties en prerogatieven zeker te stellen), Twente Board-achtigen (die je alleen al vanwege de naam niet al te serieus moet nemen) en andere regionale windvanen. Namen noemen van geschikte experts met modder aan de schoenen heeft niet heel veel zin, beter is het namen te van voorgangers: burgemeesters als Thomassen en Wierenga (Enschede), ondernemers als Stork en De Monchy (Hengelo), willywortels als Hofstede Crull, zielzorgers als Ariëns en werkvolkdieners als Boode.