Oude Wesselink vertrekt als hoofdredacteur bij RTV Oost

Hengelo - De regionale omroep RTV Oost zoekt een nieuwe hoofdredacteur omdat het huidige journalistieke geweten Oude Wesselink er binnenkort de brui aan geeft. Dat doet hij onder druk en met tegenzin, op basis van de uitkomsten van een onderzoek. Oude Wesselink blijft wel directeur van de omroep, die volgens de huidige plannen intensief gaat samenwerken met de drie noordelijke regionale omroepen en mogelijk Omroep Gelderland.

Oude Wesselink vindt dat beide functies verenigbaar zijn, maar hij kiest door toenemende kritiek van de redactievloer, subsidieverstrekkers en andere stakeholders, voor het neerleggen van het hoofdredacteurschap. De site van de omroep meldt dat 'de twee functies zijn niet meer te combineren' zouden zijn, blijkens een onderzoek naar de organisatiestructuur. Dit onderzoek werd ingesteld op last van de Raad van Toezicht onder leiding van voorzitter Sporre, die ook steeds meer onder vuur kwam te liggen, onder meer toen via een verhaal in de regionale krant naar buiten kwam dat er veel onrust bij de omroep was, dat de kijk- en luistercijfers inzakten en dat het management zichzelf knappe salarissen toekende, voor de directeur/hoofdredacteur zo'n kwart miljoen per jaar. Het is nog niet duidelijk wanneer Oude Wesselink zijn hoofdredactionele taak bij Oost neerlegt en of zulks iets betekent voor de salariëring zijner werkzaamheden.

'In het belang van het bedrijf' zegt Oude Wesselink op de site van de omroep zich te committeren aan de onderzoeksconclusies. 'De mediawereld is volop in beweging. Het publiek migreert van het ene platform naar het andere. En al die kanalen behoeven een eigen aanpak. Het vraagt alle aandacht daar tijdig en voortdurend op te kunnen inspelen.' Oude Wesselink is door de uitkomsten van het onderzoek ook 'tot het inzicht gekomen dat de journalistieke leider dichtbij de werkvloer zou moeten opereren', want zegt: 'Ik deel die mening.'