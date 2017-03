Haven op de Markt in Almelo voorshands financieel irreëel

Almelo - De aanleg van een fors bemeten haven in de binnenstad, nabij het Havenblok in op de plek van het huidige winkel van Albert Heijn, vergt een investering van vijftien miljoen: tien miljoen voor de aanleg zelve en vijf miljoen voor drie ophaalbruggen, namelijk bij de Egbert Gorterstraat, bij het Stadhuis bij het appartementencomplex Cranenborgh. Dit betekent volgens weghouder Langius van Economie en Financiën een jaarlast van negen ton.

Om deze reden wil een meerderheid van de gemeenteraad sowieso de komende jaren afzien van het plan voor de nieuwe haven waar boten kunnen aanmeren. Dat geldt in elk geval voor de coalitiepartijen, ofschoon het CDA bij monde fractievoorzitter Zielman en nadrukkelijk de mogelijkheid open wil houden in de toekomst de haven op het Marktplein alsnog te realiseren. De oppositiepartij D66 sloot zich daar vanavond bij aan. De grootste oppositiepartij LAS vertolkte de opvatting van een ruime meerderheid door te constateren dat het geld er in elk geval de komende jaren niet is en dat derhalve nu van het hooggegrepen havenplan moet worden afgezien. Ook kleinere partijen als Leefbaar Almelo, GroenLinks, D66, PvdA, ChristenUnie, Minimapartij en Almelo Centraal huldigden dit standpunt en droegen het met verve uit.

Mooi plan, wellicht iets voor de toekomst, dat was de teneur, conform de toelichting van wethouder Van Wijk, die bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt voor de vernieuwing binnenstad en daarover contacten onderhoudt met gedeputeerde Van Haaf van de provincie Overijssel, die voor het doortrekken van het kanaal (zonder een havenkom op de Markt) 8,9 miljoen euro beschikbaar stelde. De subsidie is gekoppeld aan het opleverjaar 2019, terwijl de havenkom minimaal twee vertraging betekent. De provincie zou daar onder geen bedind aan en willen volgens Van Wijk onverbiddelijk (een deel van) de miljoenensubsidie intrekken.

Volgens de fanatiekste voorstanders van de nieuwe haven, Maathuis (VVD) en Gerritsen (D.NU), heeft Van Wijk een motie van de gemeenteraad halfbakken uitgevoerd en zich door Van Haaf laten piepelen. Ze waren ongemeen hard in hun kritiek op Van Wijk, die zich niettemin probleemloos staande hield. Ook toen het raadslid Cete, van zijn eigen partij VVD en D.NU bijviel en een motie aankondigde, waarbij hij treurnis, afkeuring of wantrouwen suggereerde, maakte op de wethouder wegens absolute kansloosheid geen enkele indruk.