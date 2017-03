Sijbom om privéredenen weg als burgemeester van Losser

Losser – Vier maanden voor het verstrijken van zijn eerste ambtstermijn dient burgemeester Sijbom van Losser zijn ontslag in. Zulks om persoonlijke redenen. Dat heeft Sijbom de gemeenteraad hedenavond in en geëmotioneerd betoog laten weten.

Sijbom, die sedert 2011 burgemeester van Losser is, heeft in het noorden des lands een baan geaccepteerd als manager bij een bedrijf dat in Noordoost Twente nou niet zo lekker ligt: de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), in Losser en directe omgeving gekapitteld vanwege de opslag van afvalwater in de Twentse bodem.

Volgens de 48-jarige Sijbom, voormalig voorlichter van even voormalig burgemeester Opstelten van Rotterdam, zegt te kiezen voor zijn familie, inzonderheid zijn twee zoons die hij naar zijn bevinding te weinig ziet. Hij gaat in Haren wonen, waar zijn zoons bij zijn ex-vrouw wonen. 'En dat vind ik in deze periode van mijn leven van van twaalf en elf doorslaggevend belang. Dat neemt vanzelfsprekend niet weg, dat de beslissing om te stoppen als burgemeester van Losser me erg zwaar valt. Maar gelukkig gaat het weer goed met Losser. Dat maakt het wel makkelijker om deze prachtige gemeente achter me te laten.

Het aanbod van de NAM gaf het laatste zetje, deelde Sijbom mee. Hij wordt bij dit concern manager, geen voorlichter, en hoeft dus niet Zuidoost Drenthe met zijn jaknikkers en zijn schoonebeekeen de schatkamer van Nederland te noemen.

In de gemeente Losser was er wel eena wat kritiek op Sijbom de Twitterkoning, in de lacherige sfeer, maar over het algemeen nam de waardering voor het geketende uithangbord van Noordoost Twente en de Duitse grensstreek in het algemeen en Losser in het bijzonder. Daarvan getuigden vanavond ook de eerste reacties in de raadszaal te Losser.