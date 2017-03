Consent en Stedelijk Lyceum starten interationale school Twente

Enschede – De van Stichting Consent (openbaar basisonderwijs) en de Stichting Het Stedelijk Lyceum (voortgezet onderwijs) hebben een convenant ondertekend, dat voorziet in een International School Twente. Daarmee zou een regionale ambitie gestalte moeten krijgen, want een internationale school geldt als een vestigingsfactor van formaat en past in het streven van Twente om bedrijvigheid aan te trekken. De vraag is wel of de afkorting IS Twente daaraan bijdraagt. De internationale school biedt programma’s aan voor basis- en voortgezet onderwijs. De Primary School is verbonden aan de Prinseschool van Stichting Consent en de Secondary School aan Stichting Het Stedelijk Lyceum.

Volgens voorzitter Poppink van het College van Bestuur van de Stichting Consent is een internationale school voor een internationale topregio ‘van onmiskenbaar belang’.

Een kwalitatief hoogstaande en samenhangende voorziening voor internationaal onderwijs zou een grote aantrekkingskracht hebben op gezinnen die tijdelijk wonen en werken in Twente, de Achterhoek en de naburige regio in Duitsland. Expats laten hun keuze voor werken bij een bedrijf in Enschede en omstreken, zo wordt gezegd, sterk bepalen door de aanwezigheid van een internationale school die leerlingen uitstekend voorbereidt op voortzetting van hun onderwijsloopbaan, in of buiten Nederland. In een persbericht laat Poppink fris van de lever weten: ‘Daarmee levert de school een krachtige impuls aan een aantrekkelijk, internationaal vestigingsklimaat.’