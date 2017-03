VVD wil einde betutteling horeca en vrije openingstijden Hengelo

Hengelo - De raadsfractie van de VVD bepleit vrije sluitingstijden voor van de horeca in Hengelo. De liberale oppositiepartij brengt dit in bij de behandeling van de Horecavisie die het college van burgemeester en wethouders presenteert. Een eerste discussie over de ‘Visie’ van het college vindt woensdagavond plaats tijden een politieke markt.

Volgens fractievoorzitter Fiechter 'is het niet de taak van de overheid om te bepalen wanneer een ondernemer zijn zaak moet openen of sluiten'. Hij vindt dat het gemeentebestuur de uitbaters noch de uitgaanders moeten worden betutteld.

‘Kijk naar Groningen’, laat de leidsman van de VVD In Hengelo in een persbericht van de partij weten. ‘Daar zijn de tijden vrijgegeven. Het uitgaanspubliek gaat verspreid naar huis en voor de politie is de orde daardoor beter te handhaven. De politie hoeft de sluitingstijden niet meer te handhaven en heeft daardoor meer tijd om zich te richten tot wat ertoe doet, namelijk de veiligheid. Wij zien deze maatregel als een grote impuls voor onze binnenstad.’

Fiechter laat weten dat het vrijgeven van de sluitingstijden naar zijn overtuiging de ondernemer en de politie ten goede zal komen. ‘Deze maatregel zal er tevens voor zorgen dat Hengelo een koploper in de regio wordt wat betreft het voeren van liberaal beleid. Laten we eens ophouden met die belerende toon en ons richten tot onze kerntaken.’