Enschede verdeelt bijna twee miljoen ter bestrijding armoede jeugd

Enschede – De gemeente Enschede heeft 1,17 miljoen euro, van rijkswege beschikbaar gesteld voor de leniging van noden, inzonderheid ten behoeve van kinderen/jongeren. Op basis van cijfers van het CBS lopen in Enschede bijna zesduizend kinderen/jongeren in de leeftijdscategorie tot achttien jaar de kans om met de effecten van armoede te maken te krijgen.

Het college van burgemeester en wethouders wil 626.000 aanwenden voor leermiddelen, 145.000 euro voor kleding en gezondheid, 120.000 euro voor participatie en ontwikkeling, 89.000 euro voor innovatie- en actualiteitenbudget. Ook zal de inkomensnorm voor het Kindpakket van 110 naar 120 procent worden verhoogd, waarmee 190.000 euro is gemoeid.

Ten dele werden deze uitgaven al gedaan. De algemene middelen die door budgetverschuivingen vrijvallen (voor onder meer de Kledingbank en het Fonds Bijzondere Noden) zal het college bestemmen bij het opstellen van het meerjarenperspectief in de Zomernota. De vouchers voor onderwijsbegeleiding ten behoeve van kinderen uit minimagezinnen wenst het college structureel te dekken uit de extra middelen voor kinderen in armoede.

Volgens voorman Van der Velde van de oppositiepartij PvdA is het overigens niet toegestaan bestaande activiteiten vanaf nu uit de extra rijksmiddelen te financieren. Daar sloot het raadslid De Roode van de coalitiepartij ChristenUnie zich vanavond bij aan, maar CDA-wethouder Welman van Economie en Inkomen zei én herhaalde dat het wel kan en mag. In de stukken voor de raad stelt de wethouder evenwel dat gemeenten de opdracht van de rijksoverheid hebben dit geld aanvullend in te zetten voor ondersteuning in natura aan kinderen/jongeren.