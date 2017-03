Almelo verbreekt 'in goed overleg' stadhuisband met Lenferink

Almelo – De gemeente Almelo neemt afscheid van autohandelaar/ondernemer Lenferink voor de aankoop en verbouwing van het voormalige gemeentehuis aan Het Baken. Lenferink zou met zijn investeringsvehikel Europrojekten de stichting financieren die het monumentale stadhuis wil behouden en ook plannen heeft ter herbestemming.

In een persbericht van de lokale overheid staat ‘dat de gemeente Almelo en de heer Lenferink van Europrojekten Nederland Holding BV in goed overleg hebben besloten om uit elkaar te gaan’. Vervolgens: ’Beide partijen waarderen het gegeven dat zij op deze manier afscheid van elkaar kunnen nemen met betrekking tot het oude stadhuis.

Het gemeentebestuur van Almelo zal zich blijkens het communiqué gaan beraden over de toekomst van het oude stadhuis van architect Oud. Het college van burgemeester en wethouders zegt daartoe in gesprek te gaan met de gemeenteraad, die zich in meerderheid uitsprak voor het behoud van de laatste schepping van de faamrijke architect.