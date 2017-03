Opening verbouwd Heil der Kranken in Oldenzaal onder vlag MST

Oldenzaal - De vernieuwde dependance van Medisch Spectrum Twente (MST) in Oldenzaal is vandaag geopend. Dit gebeurde in aanwezigheid van onder meer zusters Franciscanessen, de orde die zovele jaren in het toenmalige Heil der Kranken zorg verleende. De tachtigduizend patiënten op jaarbasis in Oldenzaal komen kunnen daar terecht voor twintig zorgspecialismen. MST Oldenzaal is een van de grootste en meest complete buitenpoliklinieken in Nederland.

Het leek er jaren op dat MST het ziekenhuis te Oldenzaal de poorten (en de rest van het gebouw) zou sluiten, maar onder druk van massaal volksprotest in Oldenzaal én in de andere gemeenten in Noordoost Twente werd toch besloten tot behoud van poliklinische zorg en een aantal specialismen/spreekuren/relatief eenvoudige operaties plus een huisartsenpost.

De authentieke details van het voormalig ziekenhuis zijn bewaard gebleven, naar de wens van vele Oldenzalers die het gebouw als stadsmonument ervaren De imposante trappen, de voormalige kapel, de kunstwerken van glas in lood, de veranda’s aan de voorzijde en de sokkels met daarop de religieuze beelden herinneren aan de zorgen van de zusters Fransciscanessen.

De ruimtes van de poliklinieken zijn volledig nieuw, binnen de contouren van het oude gebouw. De spreekkamers, de behandelkamers en de onderzoekskamers zijn ruim en licht van opzet. Op de plek van het voormalig beddenhuis is een nieuw atrium gebouwd, met entree.