Reggewoon nieuwe corporatie voor Hellendoorn en Wierden

Hellendoorn/Wierden - De woningcoropraties Woningstichting Hellendoorn en de Stichting Wonen Wierden Enter (SWWE) gaan na de fusie, die van rijkswege is goedgekeurd en per april formeel zal worden beklonken, onder de nieuwe naam Reggewoon verder. De nieuwe directeur-bestuurder Olde Olthof, afkomstig uit en nog woonachtig inAlmelo, treedt 1 april. De prioriteit komt te liggen voldoende aanbod van sociale huurwoningen (voor de doelgroep) en verduurzaming van het gehele woningbezit als prioriteiten.

Reggewoon zal ten tijde van de fusie een kleine vijfduizend huizen in eigendom hebben, waarvan ruim tweederde in de gemeente Hellendoorn. De corporatie biedt ruim tiennduizend mens woonruimte. In de hoofdkernen Nijverdal en Wierden is nog een flink aantal bouwkundige projecten in uitvoering (Wierden) en in de planning (Nijverdal)

Olde Olthof vervulde de afgelopen jaren diverse directie- en bestuursfuncties bij zorgorganisaties, met een accent op de bedrijfsvoering en effinciency, laatstelijk was hij lid van de Raad van Bestuur van Jeugdformaat in Den Haag.

De woningcorporaties Woningstichting Hellendoorn en de Stichting Wonen Wierden Enter (SWWE) gaan fuseren na langjarig te hebben samengewerkt. De twee directies hebben maandagavond de handtekening gezet onder een intentieovereenkomst. Per 1 april 2017 is John Olde Olthof benoemd als de nieuwe directeur-bestuurder van de fusiecorporatie Stichting Wonen Wierden Enter (SWWE) en Woningstichting Hellendoorn.

Eerder stemden de Stichting Huurdersbelang Wierden-Enter en Huurdersplatform Hellendoorn in met de fusie, met het oogmerk extra slagkracht te krijgen, de dienstverlening te te borgen en te verbeteren, met behoud van lokale verankeren.